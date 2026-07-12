San Leo, il Myškin Trio porta in scena il Romanticismo di Schumann e Brahms

Martedì 14 luglio alle 21.15, al Palazzo Mediceo, nuovo appuntamento di "Fra Musica e Luoghi". Ingresso gratuito

Martedì 14 luglio alle 21.15 la Sala da Concerto del Palazzo Mediceo di San Leo ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Fra Musica e Luoghi. Protagonista della serata sarà il Myškin Trio, giovane formazione composta da Sara Pini Ugolini (violino), Giacomo Bertolini (violoncello) e Stefano Campanini (pianoforte).

Il concerto, dal titolo Melodie romantiche tra fantasia e passione, proporrà due capolavori della musica da camera dell'Ottocento: il Trio n. 1 op. 63 di Robert Schumann e il Trio n. 2 op. 87 di Johannes Brahms, in un viaggio tra lirismo, passione ed equilibrio formale.

Il festival continua così il suo percorso tra repertori diversi, valorizzando giovani musicisti under 35 nei luoghi più suggestivi della Valmarecchia. L'ingresso è gratuito.