San Leo, il pianoforte di Benedetti Michelangeli torna a suonare con i giovani talenti

Il 28 agosto a Palazzo Mediceo il concerto curato da Andrea Padova con tre giovani pianisti vincitori di concorsi internazionali

I Concerti pianistici di Linee fra Musiche e Luoghi hanno la loro sede quasi naturale presso Palazzo Mediceo di San Leo dove è collocato un pianoforte appartenuto al grande Arturo Benedetti Michelangeli, uno strumento dalla storia importante che merita di essere valorizzato e fatto conoscere soprattutto ai giovani concertisti. Giovedì 28 agosto alle ore 21, presso la Sala Conferenze del Palazzo Mediceo, avrà luogo un Concerto Pianistico curato dal Maestro Andrea Padova che presenta alcuni giovani talenti già vincitori di Concorsi Internazionali. Questo è un concerto molto importante per i ragazzi e per il Maestro Padova perché questo appuntamento, a un anno esatto da quello dello scorso fine agosto, era stato programmato per il concerto del Maestro Marcello Mazzoni che ad aprile di questo 2025 è mancato improvvisamente all’età di soli 53 anni. Non sarà un Concerto “in memoria”, ma sicuramente in tutti i protagonisti della serata (molti presenti nel concerto del 28 agosto 2024) curata dal compianto amico e Maestro Marcello, rivivrà il ricordo di un momento di gioia, di musica e condivisione. Il programma prevede un repertorio romantico con musiche di autori come Mendelsshon, Chopin, Liszt, Rachmaninov e Skrjabin. Gli interpreti, Pietro Viola, Olga Nasonova ed Elisa Barbarossa, sono tre giovani straordinari ognuno dei quali con una grande storia da raccontare in musica. Linee fra Musiche e Luoghi, ha come focus la musica, i meravigliosi luoghi della Valmarecchia, ma anche i giovani talenti, ed in questa edizione 2025 ne abbiamo presentati diversi, che meritano di essere sostenuti, valorizzati ed applauditi.