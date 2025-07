San Leo, la cooperativa Fermenti Leontine si aggiudica il premio Gambero Rosso "Pane e territorio"

"Un progetto di comunità che si basa su filiera corta, farine poco setacciate, prodotti artigianali di qualità”

Così parla la cooperativa di San Leo Fermenti Leontine, che quest'anno si è aggiudicata il premio dedicato a "Pane e territorio" della Guida Gambero Rosso: "Da alcuni anni la presenza nella guida “Pane e panettieri” del Gambero Rosso racconta che ciò che stiamo realizzando al Forno di San Leo è riconoscibile e riconosciuto in tutta Italia. Quest’anno, però, è successo qualcosa di speciale: siamo stati invitati a Roma, alla presentazione dell’edizione 2026, e questo significa che abbiamo ricevuto un premio. Il premio è quello dedicato a “Pane e territorio”, un riconoscimento che per la nostra cooperativa di comunità ha un valore doppio, perché non definisce solo quello del prodotto ma ne amplifica il significato economico, sociale per tutta l’Alta Valmarecchia, per i nostri fornitori, per tutti i dipendenti della cooperativa che lavorano al Forno e in Bottega, per i soci che con noi credono in questo progetto. Il 2 agosto festeggeremo tutti insieme al Convivio d’Appennino 2025".

Ecco il commento della guida Gambero Rosso: “Non è dunque un caso se quest’anno si aggiudica il Premio Pane e Territorio il Forno di San Leo, in provincia di Rimini, che ha ritrovato vita qualche anno fa grazie alla cooperativa di comunità Fermenti Leontine, nata dagli abitanti con lo scopo di tener vivo il paese ed evitare lo spopolamento, dunque un progetto di comunità che si basa su filiera corta, farine poco setacciate, prodotti artigianali di qualità”.