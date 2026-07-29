San Leo, l'ex bar Alchimia riapre: è della cooperativa con 8 giovani dipendenti su 12

Il bar è gestito dalla cooperativa Fer-menti Leontine

Domenica 2 agosto, in occasione del Convivio d’Appennino, verrà inaugurato a San Leo il nuovo Bar Bottega in piazza Dante Alighieri: la cooperativa di comunità Fer-menti Leontine ha acquisito nell’ottobre del 2025 i locali dell’ex bar Alchimia sulla piazza del paese, chiuso da qualche mese, e dopo importanti lavori di riqualificazione degli spazi lo ha riaperto, trasferendoci anche la rivendita del Forno di San Leo e la Bottega di San Leo. Tra i dipendenti della cooperativa ben 8 su 12 sono under 40 e tutti risultano residenti nel territorio circostante tranne una persona che ha scelto di lavorare a San Leo per le caratteristiche del forno e fa la pendolare da Cesena. Per l’inaugurazione del Bar Bottega si è scelta una data simbolica, la festa di compleanno di Fer-menti Leontine, che è nata nell’agosto del 2019, proprio con la volontà di riaprire il forno di paese chiuso l’anno prima. La riattivazione di spazi è al cuore dell’azione della cooperativa, che nel corso dell’ultimo anno ha avviato anche la gestione sperimentale della Torre Civica di San Leo, che sarà possibile visitare il 2 agosto nell’ambito del Convivio d’Appennino, accompagnati dallo storico dell’arte Alessandro Marchi.

Convivio di Appennino





Durante la giornata sono in programma attività per i più piccoli e famiglie (dalle 16:00, per le vie del paese con l’Atlante del Paesaggio Possible di Malafeltro APS e il cantastorie Franco Baldoni) anche se la giornata di festa inizia prima dell’alba, con un trekking alla Rocca di Maiolo (dalle 5) seguito dallo yoga al Belvedere di San Leo (alle 8:30). A seguire dalle 9:30 brunch in piazza preparato dal Forno di San Leo. La novità del 2026 è che il Convivio d’Appennino per la prima volta si svolge in piazza: davanti al nuovo Bar Bottega verrà allestita la tavolata per 200 persone (sold-out), con un menù preparato in collaborazione con realtà del territorio - Osteria Sociale Povero Diavolo di Torriana e Rosole di Rimini - e gli amici fornai di Panetteria Rio (Mantova). Alle 18.15 talk su rigenerazione degli spazi e cultura, con Lo Stato dei Luoghi e le realtà impegnate in Valmarecchia, Valconca e Repubblica di San Marino.