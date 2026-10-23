San Leo, oltre 10 milioni di euro per la sicurezza della rupe

La consigliera regionale Alice Parma fa il punto dopo la risposta della Giunta alla sua interrogazione

“La sicurezza della rupe di San Leo è una priorità e la Regione Emilia-Romagna lo ha dimostrato con investimenti importanti e interventi concreti. La risposta alla mia interrogazione conferma che sono già stati realizzati o sono in corso lavori per oltre 10 milioni di euro e che è attivo un confronto tecnico con le università per approfondire le strategie di monitoraggio. Il nostro impegno è continuare su questa strada, al fianco del Comune, per individuare nuove opportunità di investimento e realizzare tutti gli interventi necessari a rafforzare la sicurezza della rupe e tutelare la popolazione”. Così Alice Parma, consigliera regionale del Partito democratico, commenta la risposta della Giunta alla sua interrogazione sulla rupe di San Leo, depositata nei mesi scorsi con l’obiettivo di comprendere quale fosse la valutazione della Regione sull’efficacia del sistema di monitoraggio attualmente utilizzato.



“Dalla risposta emerge anche un elemento importante: il sistema attuale svolge una funzione conoscitiva perché il Comune, con l’aggiornamento del Piano comunale di emergenza del 2023, ha escluso il suo utilizzo ai fini dell’allertamento. Se si ritiene necessario realizzare una strumentazione specifica, è importante che l’amministrazione comunale definisca il progetto e le modalità con cui integrarlo nella propria pianificazione. Su questo percorso la Regione è pronta a collaborare, mettendo a disposizione competenze tecniche e scientifiche e lavorando insieme al Comune per costruire le condizioni per ulteriori investimenti”.



Alice Parma conclude: “San Leo è un patrimonio prezioso e la sicurezza di chi lo vive ogni giorno deve essere al centro del nostro impegno. La Regione c’è e continuerà a fare la propria parte, sia attraverso gli interventi di consolidamento sia sostenendo il confronto sulle tecnologie di monitoraggio e prevenzione. Vogliamo essere al fianco del Comune per intercettare nuove risorse, rafforzare gli strumenti a disposizione e proseguire nel percorso di messa in sicurezza della rupe. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per raggiungere risultati sempre più importanti".