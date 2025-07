San Leo: una settimana di celebrazioni tra spiritualità, musica e tradizione per festeggiare San Leone

Le solennità di San Leone 2025 sono caratterizzate da un programma "tra spiritualità e convivialità"

Le celebrazioni in occasione di San Leo, Patrono della Città di San Leo, prevedono una settimana di appuntamenti religiosi e laici, promossi dalla Parrocchia di San Leo per ricordare l'umile tagliapietra di origine dalmata che - arrivato sul finire del III secolo sull’antico Mons Feretrius, da cui deriva il nome di Montefeltro - fondò San Leo.



Le solennità di San Leone 2025 sono caratterizzate da un programma "tra spiritualità e convivialità", a voler raccontare - sottolinea Don Giuliano Boschetti - "una Chiesa che ascolta, che vive il quotidiano di una comunità sempre più ridotta e per questo in difficoltà, di una parrocchia che cerca di apportare il proprio contributo perché venga riconosciuta la grandezza di San Leo, cuore religioso e culturale del Montefeltro".



Si parte venerdì 1 agosto, nel Duomo di San Leo, con la Santa Messa in Cripta alle ore 9:00 e nel pomeriggio, dalle 18:00, la Santa Messa solenne della Festa celebrata da S.E. Mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro. A seguire ci saranno la processione e la benedizione della Diocesi e della città.

Sempre il primo agosto, alle 21:00 è previsto un intrattenimento musicale curato dalla Banda della Città di Rimini e quindi, alle 23:00, uno spettacolo pirotecnico offerto dall'amministrazione comunale di San Leo.



Nei giorni seguenti, sabato 2 agosto l'appuntamento è nel bellissimo convento di Sant'Igne, con il "Perdon d'Assisi". Alle ore 09:00 le confessioni con Padre Andrea Maggioli, mentre alle 10:00 si tiene la Santa Messa celebrata da don Emilio Contreras. Alle 17:00 è in programma la celebrazione di un'altra Santa Messa presso Sant'Igne.



Mercoledì 6 agosto, infine, dalle ore 20:30 la Cattedrale di San Leo ospita un Concerto di canto Gregoriano e di l'Audi medioevali della Schola Cantorum della città di San Leo.



Il manifesto delle Solennità di San Leone 2025 è un'opera originale firmata da Elena Fasolo per la Parrocchia di San Leo. Fasolo, artista e artigiana vicentina, nel 2023 ha avviato a San Leo Per la propria attività, Lab.ottega di Nena. Il suo disegno raffigura la solennità del Santo Leone che ha lasciato il segno nella storia e cultura del paese, dal passato ad oggi.