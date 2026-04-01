San Leo, vacanza al mare per gli anziani: una settimana a Bellaria con soggiorno agevolato

Le iscrizioni terminano il 15 aprile

Un soggiorno al mare per favorire benessere, socialità e momenti di condivisione. È l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di San Leo, rivolta agli anziani residenti, che dal 6 al 13 giugno potranno trascorrere una settimana a Bellaria Igea Marina in un hotel 3 stelle, a pochi passi dal mare.

Il pacchetto prevede la formula all inclusive, comprensiva di ombrellone e lettino in spiaggia e trasporto in pullman, al costo di 350 euro a persona, reso possibile grazie al contributo del Comune e alla collaborazione con l’Hotel Adria.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 aprile. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0541-926967 oppure 3395490806.

L’iniziativa nasce come segno concreto di attenzione verso la popolazione anziana del territorio, nella consapevolezza di quanto occasioni di incontro, svago e socializzazione siano importanti per contrastare isolamento e solitudine e promuovere il benessere personale.

Accanto alla vacanza al mare, il Comune ha avviato anche una serie di serate a tema dedicate agli anziani, pensate per offrire momenti di aggregazione ma anche di approfondimento. Gli incontri spaziano infatti da appuntamenti conviviali e ludici a momenti informativi su medicina, benessere, digitale e letteratura.

L’amministrazione comunale ha voluto infine ringraziare tutte le persone coinvolte nei progetti per la disponibilità e le competenze messe a disposizione, insieme alla realtà associativa San Leo 2000, che ha contribuito alla realizzazione delle iniziative.