San Marino accelera sul fotovoltaico: fino a 15 milioni per nuovi impianti
Pubblicato il bando internazionale per acquistare parchi solari già operativi o in costruzione. Bevitori: “Più energia prodotta internamente entro il 2027”
San Marino punta forte sul fotovoltaico per aumentare la propria indipendenza energetica. La Segreteria al Lavoro e Aass hanno pubblicato un bando internazionale per acquistare impianti solari già autorizzati, in costruzione o già attivi.
Le offerte potranno essere presentate entro il 30 giugno. Il tetto massimo previsto è di 15 milioni di euro per ogni progetto. Gli impianti dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre.
L’obiettivo è aumentare la produzione interna di energia e ridurre l’impatto delle oscillazioni dei prezzi internazionali. Attualmente San Marino copre circa il 12% del proprio fabbisogno energetico con produzione interna.
“Contiamo di innalzare questa quota entro il prossimo anno grazie all’espansione del fotovoltaico”, ha dichiarato il segretario Alessandro Bevitori.
La selezione premierà solidità economica, disponibilità dei terreni e qualità tecnologica degli impianti, con attenzione alla resa nel lungo periodo.