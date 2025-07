San Marino alla 44ª Conferenza Generale della FAO: impegno per un futuro alimentare sostenibile

Il Segretario Ciacci sottolinea l’importanza di un’azione globale contro la fame e la povertà, con attenzione alla crisi nella Striscia di Gaza

La Repubblica di San Marino ha preso parte alla 44ª sessione della Conferenza Generale della FAO, l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura, in corso a Roma dal 28 giugno. Un’edizione particolarmente significativa, che segna l’80° anniversario dell’Organizzazione, celebrato con una serie di iniziative volte a promuovere pratiche sostenibili e inclusive per garantire un futuro alimentare resiliente.

A rappresentare San Marino, insieme all’Ambasciatrice Daniela Rotondaro, è stato il Segretario di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente, Matteo Ciacci, intervenuto ufficialmente durante i lavori della plenaria di lunedì 30 giugno.

Nel suo intervento, il Segretario di Stato Ciacci ha espresso le congratulazioni della Repubblica per l’importante anniversario, sottolineando la necessità di una FAO forte, moderna ed efficiente, capace di affrontare le gravi sfide globali legate alla sicurezza alimentare. Ha ricordato che il 9,1% della popolazione mondiale soffre di denutrizione cronica e oltre 2 miliardi di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare, aggravata da guerre, crisi economiche, scarsità di risorse e cambiamenti climatici.

Particolare attenzione è stata rivolta alla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, con l’invito a un’azione internazionale coordinata e solidale. San Marino,ha annunciato il Segretario, è in procinto di aderire all’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà, riconoscendone il valore come strumento utile ad accelerare gli sforzi per l’eradicazione di questi gravi flagelli.

Il Segretario Ciacci ha ribadito l’impegno di San Marino verso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo “Fame Zero”, e ha condiviso il sostegno alla strategia FAO sul clima e all’innovazione per la sicurezza alimentare. In tale ambito, ha evidenziato l’interesse del settore privato sammarinese nello sviluppo di biotecnologie e tecnologie ambientali, e il ruolo del Paese nella promozione di città sostenibili, grazie anche alla “Dichiarazione di San Marino sullo Sviluppo Urbano”.

In conclusione, San Marino ha riaffermato il proprio convinto sostegno al multilateralismo e alla cooperazione internazionale, elementi fondamentali per costruire un futuro di pace, equità e sostenibilità condivisa.