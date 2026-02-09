"I like San Marino" è la frase che emerge nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli States

San Marino è presente negli Epstein files con una frase che milioni di turisti pronunciano ogni anno: "I like San Marino".

Una frase innocua che diventa inquietante se a scriverla è il faccendiere e pedofilo statunitense Jeffrey Epstein, accusato di traffico di esseri umani a scopo sessuale, morto suicida in cella in circostanze non chiare il 9 agosto 2019.

A fine gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli States ha pubblicato oltre 3 milioni di pagine nei quali sono presenti scandali relativi all'imprenditore e non solo. La presenza di San Marino nei documenti è un dettaglio che contribuisce a delineare la portata delle indagini e delle relazioni di Epstein.

Il nome della Repubblica appare in una conversazione privata, dal tono molto amichevole, dove Epstein dialoga con l'ex premier norvegese, Thorbjørn Jagland. Proprio il politico scandinavo annunciava una sua prossima visita in Repubblica ed Epstein commentò con la frase, “I like San Marino”, esprimendo semplice gradimento, senza entrare in alcun dettaglio. La chat risale al marzo 2012 e coincide con i giorni immediatamente precedenti alla visita ufficiale di Jagland sul Titano.

Questa conversazione sottolinea i legami stretti tra i due. Le autorità norvegesi hanno precisato che si tratta di verifiche preliminari e che essere citati nei dossier non equivale automaticamente a responsabilità penali.