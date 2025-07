San Marino batte ancora TikTok: confermata la maxi-multa da 3,5 milioni

Il Tribunale respinge il ricorso del social cinese: verifiche sui minori giudicate inadeguate. L’Autorità Garante: “Un piccolo Stato può dare il buon esempio”

San Marino ha respinto il ricorso di TikTok contro una multa da 3,5 milioni di euro, inflitta per non aver verificato in modo adeguato l’età degli utenti e il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. L’Autorità Garante ha rilevato l’assenza di controlli efficaci contro dichiarazioni false in fase di registrazione. Nonostante TikTok avesse già pagato la sanzione, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, ma il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Il caso segue un precedente simile del 2019 contro Facebook, che fu multato per la diffusione non autorizzata dei dati di 12mila cittadini sammarinesi. Entrambi i casi rafforzano il ruolo di San Marino nella tutela dei dati personali, anche contro colossi globali.