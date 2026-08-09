San Marino, bimbo di tre anni rischia di annegare in piscina: è in terapia intensiva

Il piccolo era finito in arresto cardiaco

Un bambino di tre anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini, dopo un incidente avvenuto nella piscina di un'area camping di Cailungo. Il bimbo, ospite della struttura con la famiglia, ha rischiato di annegare in piscina, come riferisce la tv di stato sammarinese. La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo è finito in arresto cardiaco: il personale sanitario lo ha rianimato e trasferito in ambulanza all'ospedale Infermi, dove è ricoverato.

AGGIORNAMENTI: La Polizia Civile di San Marino, in una nota, spiega che il piccolo è stato avvistato da alcuni bagnanti di nazionalità olandese, privo di sensi, all'interno della piscina. I turisti, assieme al bagnino, hanno avviato le manovre di soccorso, fino all'arrivo del personale medico. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata. La Polizia Civile ha eseguito i primi accertamenti "con l'acquisizione delle testimonianze, i rilievi necessari e l'analisi dei filmati di sorveglianza disponibili per la dettagliata ricostruzione dell'evento e le determinazioni del caso. L'Autorità Giudiziaria è stata

informata di quanto accaduto".