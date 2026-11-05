San Marino, bollette agevolate per i redditi più bassi: aiuti anche per internet

Il Consiglio Grande e Generale approva il decreto sulle tariffe sociali

San Marino pronto a combattere il carovita con sconti in bolletta per i meno abbienti. Il Consiglio Grande e Generale, il Parlamento del Titano, ha approvato con 35 voti favorevoli e nessun contrario la ratifica del decreto in materia di tariffe sociali proposto dal segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. Come riporta Ansa, si interviene sui criteri di accesso alle agevolazioni per le forniture di energia elettrica, gas e acqua. L'impianto normativo mantiene la soglia di accesso fissata a un reddito familiare pro capite annuo pari o inferiore a 9mila euro, ma amplia in modo significativo la platea dei beneficiari grazie all'inserimento di specifiche passività deducibili. D'ora in avanti, infatti, per determinare l'effettiva condizione economica si terrà conto della spesa sostenuta per l'affitto, fino a un importo massimo di 4mila euro, oppure interessi passivi sui mutui contratti per la prima casa. Il meccanismo permette di reintegrare nel perimetro delle tutele quei nuclei che in precedenza venivano esclusi per margini ridotti. A completamento del sostegno economico, il decreto consolida una misura di rilievo quale la concessione gratuita di una linea internet per la connettività domestica e la didattica.