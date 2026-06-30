San Marino: camion dei rifiuti a fuoco, la tempestività dell'autista evita il peggio

Pile e ceneri nel sacco dei rifiuti, l'appello alla prudenza

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino rende noto che oggi, 30 giugno, si è verificato un principio d'incendio dei rifiuti all'interno di un mezzo adibito alla raccolta dell'immondizia a Valdragone. L'operatore, seguendo le procedure di sicurezza, ha scaricato tempestivamente il materiale in prossimità dei cassonetti di via F. Mestica, evitando il coinvolgimento del mezzo e conseguenze più gravi. Le squadre A.A.S.S. sono intervenute per il ripristino e la pulizia della sede stradale.

L'azienda coglie l'occasione per ricordare ai cittadini di non conferire nei rifiuti materiali potenzialmente infiammabili, come pile, batterie e cenere non completamente spenta, invitando inoltre a segnalare immediatamente eventuali focolai o presenza di fumo ai corpi di emergenza competenti.