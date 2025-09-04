San Marino: conclusa la Grande Tombola. Ecco i vincitori
I risultati della Tombola organizzata in occasione della Festa di Fondazione della Repubblica
A cura di Redazione
04 settembre 2025 10:50
Si è conclusa con grande successo la Grande Tombola organizzata il 3 settembre in occasione della Festa di Fondazione della Repubblica di San Marino. L’evento ha animato la giornata dei partecipanti e ha assegnato premi di notevole valore.
I vincitori sono:
Cinquina da € 2.500: Diego Cardelli (Borgo Maggiore) e Bobeica Irina (San Marino Città)
Prima Tombola da € 15.000: Marcella Carattoni (Borgo Maggiore)
Seconda Tombola da € 7.500: Jenny Gasperoni (Murata)