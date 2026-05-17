San Marino condannato da un ex: tripletta di Pierfederici, fa festa la Recanatese (4-1)

Titani in Eccellenza, sconfitti nel playout

Recanatese - San Marino 4-1

RECANATESE (3-4-2-1): Fioravanti - Giusti, Vecchio, Cocino - Gori (14' st Eleuteri), Ferro (31' pt Carano), Scorza, Mordini - D'Angelo (35' st Di Francesco), Chiarella (14' st Ciccanti) - Pierfederici (40' st Pesaresi). A disp.: Zagaglia, Paoltroni, Fiumanò, Mehmedi. All.: Pagliari.

SAN MARINO (4-3-3): Meli - Pericolini, Shiba, Ale, Brighi - Golfarelli (28' st Mwape), Milazzo (34' st Giacomini), Ziello - Masala (13' st Sambou), Melloni (13' st Della Salandra), Rubino. A disp.: Coletta, Muteba, Silvestri, Kadiu. All.: Biagioni.

ARBITRO: Faye di Brescia.

RETI: 7' st, 36' e 37' st Pierfederici, 30' st Ciccanti, 41' st Sambou.

AMMONITI: Ziello, Fioravanti.

RECANATI Aveva giocato 22 partite in D con il San Marino, nella stagione 2016-2017. Oggi ha condannato i Titani all'Eccellenza, segnando una tripletta: nella vittoria per 4-1 della Recanatese nel playout del girone F, c'è la firma di Pierfederici, 11 reti nella regular season. Dopo 9 minuti subito Recanatese pericolosa con Chiarella, Meli, ex di turno, salva sul tiro a giro. Al 35' ancora Meli protegge il primo palo sul tiro di D'Angelo. Il San Marino disputa comunque un buon primo tempo, pur senza produrre occasioni. Nella ripresa è invece un monologo leopardiano: al 50' Meli salva sul tiro da fuori di D'Angelo, al 52' Chiarella serve Pierfederici, che con un sinistro a giro batte l'estremo difensore sammarinese. Al 75' Ciccanti trova il bis con un pregevole pallonetto. I Titani sono al tappeto e Pierfederici si scatena. All'81' trova con il sinistro un rasoterra imparabile, un minuto dopo incrocia la conclusione vincente. All'86' Samobu, entrato al posto di Masala, firma il gol del 4-1, infortunandosi nell'azione.