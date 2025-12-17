San Marino, continuano le truffe telefoniche a tema sanità

Si tratta di sms che invitano a richiamare numeri telefonici con prefisso 89

A San Marino nuove segnalazioni di sms inviati agli smartphone dei cittadini, che invitano a "contattare con urgenza" gli uffici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, quali Cup e Urp, attraverso numeri telefonici con prefisso iniziale 89. Il governo sammarinese avvisa che si tratti di messaggi di una probabile truffa che fanno leva su un falso senso di emergenza e che in caso di chiamata, consumano rapidamente il credito telefonico. L’Istituto per la Sicurezza Sociale tiene a precisare che gli uffici non inviano messaggi di questo tipo, e che l’Istituto non utilizza assolutamente numeri con prefisso 899 o 893 o altri prefissi internazionali o a sovrapprezzo. Il numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni Iss è il 0549 994889, mentre i numeri ufficiali dell’Ufficio Rapporti con il Pubblico sono 0549 994561 e 994564. I cittadini che dovessero ricevere questi messaggi sospetti, sono invitati a non chiamare assolutamente i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale o sanitario.