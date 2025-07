San Marino, dal Licata arriva un altro talento Under: il 2008 Angelo Bennici

Il ds Deoma: "Un gioiellino. Noi crediamo fortemente nei giovani"

Il San Marino fa il bis da Licata, squadra di D della città in cui è nato il ds Deoma: dopo D'Antona, ingaggiato l'esterno offensivo di piede sinistro Angelo Bennici, classe 2008. Lo scorso anno sono state 7 le presenze in D per Bennici che Deoma definisce "Un gioiellino". "È un ragazzo serio e di grande prospettiva, che qui da noi troverà un ambiente ed uno staff tecnico di primissimo livello che lo aiuterà a crescere. Un arrivo che conferma la nostra filosofia: credere fermamente nei giovani. Pilastro su cui si fonda il progetto del Presidente Emiliano Montanari”,le parole di Deoma. Attacco decisamente affollato quello del San Marino 2025-26: al centro Rizzi e arriverà un altro centravanti, a destra due esterni di piede mancino, l'Over Gasperoni (ex Imolese) e Bennici, a sinistra l'Under D'Antona e Merlonghi, più Giacomini. In arrivo c'è anche l'Under Lecchi della Pergolettese, ma non si esclude "un altro fuoco d'artificio". Deoma ci ha preso gusto: il San Marino il prossimo anno lotterà per i primi posti in classifica e serve una rosa ampia e attrezzata in tutti i reparti.