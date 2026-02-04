San Marino, dall'estate 2026 torna operativo il mitico Treno biancoazzurro

Il servizio ripartirà almeno nel primo tratto tra la Galleria Montale e l’ex Stazione

Dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale aveva smesso di funzionare, ma dalla prossima estate, secondo le stime, tornerà operativo il Treno biancoazzurro di San Marino, che un tempo collegava il Titano con Rimini. Lo riferisce l'Ansa.

Il servizio ripartirà almeno nel primo tratto tra la Galleria Montale e l’ex Stazione, grazie all’estensione di 140 metri dei binari, con l’obiettivo di estendere successivamente il tracciato fino a Borgo Maggiore.

«È stato assegnato il lavoro e ora le rotaie e l’elettromotrice potranno arrivare nel giro di tre-quattro mesi – spiega a margine della presentazione il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci –. Nel frattempo il piano di fattibilità del collegamento Borgo Città giungerà nelle nostre mani nelle prossime settimane e spero che da questo punto di vista si possa avviare un ragionamento sulla ricerca di risorse finanziarie».

Dal forte carattere evocativo, il progetto mira non solo a rimettere in funzione un mezzo di trasporto, ma anche a recuperare la memoria storica sammarinese con l’obiettivo di attrarre un numero crescente di visitatori.

«È come un risveglio in un’epoca diversa, da un fascino inequivocabile, pronto a offrire un servizio rinnovato ai nostri futuri visitatori», ha dichiarato il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

Nel lungo periodo, il governo del Titano punta ad affiancare alla funivia un secondo collegamento tra Borgo Maggiore e il centro storico alto, per rivitalizzare aree commerciali rimaste più in ombra.

«Negli anni è venuta meno la zona bassa – ha aggiunto Pedini Amati, riferendosi a Borgo Maggiore –. Questo progetto ci consente di riqualificare anche la parte bassa. Sono sicuro che arriveranno nuovi investimenti per attività rimaste chiuse troppo a lungo».

Al progetto hanno partecipato i tecnici e i volontari dell’AASLP e dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.