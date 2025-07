San Marino: dopo Fabbri, anche Tosi rimane in biancoazzurro. Confermato anche Pericolini

Doppia conferma, accordo trovato con il ds Deoma

Non solo acquisti, arrivano anche le conferme in casa San Marino: il ds Deoma ha trovato l'accordo con due difensori, il nazionale sammarinese Alessandro Tosi e con il terzino destro Gianmarco Pericolini. Dopo Fabbri, anche Tosi rimane in maglia biancoazzurra. Prende forma la difesa dei Titani, con Coletta in porta, Pericolini e Scaglione a destra, Brighi a sinistra, i centrali Fabbri e Ale, più il jolly Tosi. Sull'out mancino sembrano scendere le possibilità per una conferma di Miglietta, servirà quindi un ulteriore innesto. La presenza dell'Under Brighi farebbe propendere a quel punto per la coppia di Under, con Tosi considerato nel ruolo di difensore centrale. Senza Miglietta, saranno comunque tre i nuovi innesti a cui si aggiungono due portieri classe 2006.