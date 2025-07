San Marino, doppio assalto ai bancomat: uno riesce, uno fallisce

A Borgo Maggiore ladri in fuga con decine di migliaia di euro dopo aver fatto esplodere uno sportello. Indaga la Gendarmeria

Nella notte di venerdì a Borgo Maggiore di San Marino, si sono verificati due episodi di furto ai bancomat: un tentativo fallito alla filiale Bsi sulla Superstrada e un colpo riuscito alla Bac in via Oddone Scarito, dove i ladri hanno fatto esplodere lo sportello e portato via un contenitore con diverse decine di migliaia di euro.

I malviventi, almeno tre, vestiti di scuro e con volto coperto da passamontagna, si sono mossi su un’auto di grossa cilindrata con targa non sammarinese. Hanno agito in zone lontane dal confine di Stato, forse per garantirsi più vie di fuga.

La Gendarmeria si occupa delle indagini e dei rilievi. Si teme un'escalation, vista la frequenza e l'organizzazione dei colpi.