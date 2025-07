San Marino e Modena FC uniti per i bambini: partita benefica a sostegno della pediatria

Questo sabato, 2 agosto, alle ore 17.30, il Modena FC e la nazionale di San Marino si sfideranno in un incontro calcistico a scopo benefico

Nel segno di Roberto Cevoli, a sostegno dei bambini con problemi di salute. Questo sabato, 2 agosto, alle ore 17.30, il Modena FC, squadra militante nel campionato italiano di serie B, e la nazionale di San Marino si sfideranno in un incontro calcistico a scopo benefico, ospitato nel campo sportivo “Sandro Pertini” di Lotta di Fanano (Modena), sede del ritiro della formazione gialloblu.

Per la nazionale sammarinese allenata dall’ex Modena Roberto Cevoli sarà un importante banco di prova prima di affrontare sabato 6 settembre a Serravalle la Bosnia in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Per Cevoli, difensore della storica “Longobarda” che portò i colori del Modena dalla C alla A nei primi anni Duemila, sarà una partita dal sapore del tutto particolare, considerato anche l’incrocio tra passato e presente. Oggi, infatti, nella selezione sammarinese la famiglia Cevoli è rappresentata non solo da Roberto, ma anche da Michele, figlio di Roberto, che ha iniziato i suoi studi nella frazione modenese di San Damaso e difensore della selezione del Titano con 30 presenze internazionali, a propria volta presente questo sabato.

Lo scopo della partita sarà quello di sostenere progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (ISS). L’idea si è sviluppata grazie al progetto “Un CT in Pediatria” promosso dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU modenese che ha coinvolto numerosi partner come la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), l’ISS, il Modena FC e le amministrazioni comunali di Modena e Fanano.

Lo scorso 29 aprile, grazie alla generosità della FSGC e della Brigata Mai 1 Gioia, gruppo di tifosi a supporto della nazionale sammarinese ma ben radicato in terra emiliana, Roberto Cevoli assieme a una rappresentativa di giocatori e supporter ha fatto visita al reparto pediatrico del Policlinico di Modena portando contestualmente delle donazioni.

È in questo contesto che è stata lanciata una sfida, subito colta da tutti i partecipanti: far incontrare il Modena FC e la nazionale sammarinese in una partita amichevole con un importante focus sulla sanità pubblica e a favore dei pazienti pediatrici. Non a caso, il Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU, diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli, e la Pediatria diretta dal Professor Lorenzo Iughetti, hanno instaurato nei mesi scorsi un proficuo dialogo con i colleghi dell’Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino.

In accordo con il Dottor Nicola Ranieri, Direttore della Pediatria dell’ISS, sono in fase di sviluppo delle nuove collaborazioni. Entrambi gli enti hanno già deciso come destinare la propria quota parte del ricavato derivante dal match. Per quanto riguarda Modena, il filone sarà quello della diabetologia infantile: verrà infatti acquistato un nuovo macchinario per il controllo dello stato glicemico. Invece, per quanto riguarda San Marino, si propone l'acquisto di un emogasanalizzatore capillare o di un apparecchio per esecuzione emocromo e PCR, sempre da sangue capillare.

La partita sarà preceduta dall’intervento dei due Direttori Iughetti e Ranieri in modo da ringraziare il pubblico presente e spiegare brevemente lo scopo benefico dell’incontro; seguirà l’esecuzione degli inni nazionali sammarinese e italiano in onore dei sistemi sanitari pubblici di entrambi gli Stati coinvolti.

Tra il primo e il secondo tempo, in collaborazione con AGD, Associazione Giovani Diabetici di Modena, alcuni giovani pazienti saranno chiamati a sfidarsi in una particolare lotteria dei rigori in cui i portieri delle due squadre si impegneranno a schivare i colpi dagli undici metri. Sarà l’occasione per spiegare, tramite la voce di chi rappresenta questi ragazzi, l’importanza dei progetti a cui sarà devoluto il ricavato dalla partita lato AOU Modena.





Info, biglietti e viabilità

I biglietti per assistere alla partita tra Modena FC e nazionale di calcio di San Marino saranno disponibili esclusivamente con acquisto in loco al botteghino dello stadio di Fanano a partire dalle ore 16. Il prezzo è di dieci euro per la tribuna e cinque euro per la collina laterale.

Per quanto riguarda la logistica, l’amministrazione comunale di Fanano ha predisposto una serie di interventi legati alla viabilità, come per esempio un servizio di bus navetta all’ingresso del paese con partenza da Via Cella di Sotto, disponibile dalle 15.30 fino alle 24.

Il fine settimana di Fanano, oltre alla partita “Un CT in Pediatria”, ospiterà anche “Fanano Città del Mirtillo”, un evento di due giorni dedicato al Mirtillo Nero dell’Appennino Modenese.