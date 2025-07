San Marino, ecco il primo acquisto: il 2007 Carmelo D'Antona

Esterno di centrocampo, fu scoperto da Deoma e portato alla Lucchese

Il primo acquisto del San Marino è un Under: il ds Deoma ha chiuso per Carmelo D'Antona, esterno di centrocampo classe 2007, impiegabile su entrambe le fasce. Originario di Licata, nel 2022 fu portato da Deoma nel vivaio della Lucchese.

"Sono orgoglioso- il commento a caldo di Deoma - di essere riuscito a portare a San Marino un calciatore con le doti di Carmelo. Sono convinto dei suoi straordinari mezzi e so che potrà darci una grande mano a raggiungere gli ambiziosissimi traguardi cui mira il Presidente Montanari”.

Nonostante la giovane età Carmelo D’Antona vanta già 23 presenze da titolare in serie D con il Licata per quasi 2000 minuti giocati, con un gol ed un assist all’attivo. “

Ringrazio il direttore Deoma che, dopo avermi portato a Lucca, mi ha chiamato a far parte dell’ambizioso progetto del San Marino Calcio del Presidente Montanari. Io sono pronto per dare il mio 110% per dare le soddisfazioni che questa società merita insieme ai miei nuovi compagni”. Queste le prime parole del giovane laterale siciliano che parla anche dell’importanza della sua esperienza a Licata: “È stato anno fantastico nel quale sono cresciuto molto sia a livello umano che di atleta. La mia riconoscenza va al DS Martello ed a mister Romano che mi hanno fatto sentire subito a casa. Un particolare ringraziamento va anche alla calorosa tifoseria di Licata che mi ha sempre sostenuto e coccolato”.

Da San Marino rassicurano sulla volontà di allestire una squadra competitiva, lontana dagli affanni della zona salvezza: “È stato un anno di assestamento– ha dichiarato il Presidente Montanari -dove abbiamo dovuto affrontare varie difficoltà. Oggi, con i primi acquisti messi abilmente a segno dal Direttore Deoma siamo a palesare che tipo di stagione vogliamo: una stagione di vertice, di primissimo vertice”.