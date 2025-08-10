San Marino, esordio in amichevole con sconfitta: sorride il Torgiano (4-2)

I Titani cedono a una formazione della Promozione umbra, con l'ex professionista Marchi in cattedra

SAN MARINO (4-3-3): Coletta (1' st Ajradinoski); Pericolini (1' st Fabbri), Giannini (1'st Golfarelli), Ale (1' st Tosi), Lecchi (1'st Brighi); Gasperoni (1' st Visconti), Useini (15' st De Martino), Vedda (15' st Nelson) - Bennici (1' st D'Antona), Rizzi (1' st Giacomini), Merlonghi (1' st Provazza). All.: Malgrati.

TORGIANO: Del Vecchio, Tortoioli, Timbri, Fanini, Burini, Fiorucci, Girolamini, Trinchese, Marchi, Catani, Montanucci. Entrati nella ripresa: Sorbaioli, Bartoccioni, Mancini, Konan, Cuocolo, Santini, Licastro, El Farzdi, Piselli.

ARBITRO: Vitali di Perugia.

RETI: 5’ pt Marchi, 11’ pt Montanucci, 20’ pt Catani, 28’ pt Rizzi, 20’ st Fabbri, 38’ st Santini.

TORGIANO Inaspettata sconfitta per il San Marino, che nella prima amichevole estiva cede 4-2 alla formazione di Promozione Umbra del Torgiano, guidata da bomber Ettore Marchi: 39 anni, oltre 500 presenze tra B e C. Ma sul Titano non si fanno giustamente drammi: il grande caldo, le gambe pesanti per la preparazione, gli avversari con una settimana in più di lavoro non sono scusanti, ma motivi oggettivi che hanno portato alla resa la formazione biancoazzurra. Mister Malgrati presenterà un San Marino offensivo, con difesa alta, capace di pressare alto e il rodaggio è inevitabile. Il tecnico ha anche mescolato le carte, tra titolari e riserve, in attesa degli ultimi 2-3 rinforzi. In campo dal primo minuto hanno giocato 5 Under, tra cui un aggregato: la mezzala offensiva, classe 2008, Vincenzo Vedda, che Deoma prese a Lucca, da giovanissimo, pescandolo nell'Urbetevere. Dopo cinque minuti il Torgiano ha aperto le marcature: palla lunga a cercare bomber Marchi, bravo a difendersi dal marcatore a infilare Coletta da posizione decentrata. Le altre due reti in fotocopia, con lanci lunghi a prendere in controtempo la difesa e le realizzazioni di Montanucci e Catani a tu per tu con il portiere. Il San Marino accorciava con Rizzi e Fabbri, poi Santini sempre su ripartenza scartava il portiere Ajradinoski e infilava a porta sguarnita.