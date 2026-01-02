Altarimini

San Marino esprime cordoglio per la tragedia di Crans-Montana

Le massime istituzioni sammarinesi manifestano vicinanza a famiglie e cittadini colpiti dalla tragedia

02 gennaio 2026 15:55
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino "si unisce all'unanime cordoglio tributato alle istituzioni e alla comunità svizzera in seguito al tragico incendio verificatosi a Crans-Montana che ha determinato numerose vittime e altrettanti feriti". In giornata, spiega una nota del Titano, "sono stati indirizzati rispettivamente, al presidente della Confederazione Svizzera e al ministro degli Affari Esteri i messaggi di cordoglio dei Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri per esprimere sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime Istituzioni e della popolazione sammarinese dinnanzi ad una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell'intera comunità internazionale".

