San Marino, eventi dal 7 al 12 agosto: motori, musica, teatro e mostre

Dal 7 al 12 agosto 2025, la Repubblica di San Marino si anima con un ricco calendario di eventi tra motori, musica, spettacolo e arte

Gara motociclistica in salita “Luca Salvadori”

Torna il CIVS con una tappa speciale dedicata a Luca Salvadori, pilota prematuramente scomparso. L’inaugurazione si terrà giovedì 7 agosto alle 20:30 alla Cava dei Balestrieri, con la partecipazione di piloti e ospiti d’eccezione come Maurizio Bottalico, Manuel Poggiali e Alex De Angelis. Le gare si svolgeranno dall’8 al 10 agosto lungo il tratto tra il Ponte di Fiorentino e il Castello di Chiesanuova (9:00–18:00). Biglietti: €5 al giorno, €10 per tre giorni. Info: www.civssanmarino.it

Concerto San Marino Concert Band

Venerdì 8 agosto alle 21:00, al Campo Bruno Reffi, la San Marino Concert Band propone lo show "Best of Summer Hits" con successi dagli anni '40 alla disco anni ’70. Ingresso gratuito.

Teatro: “Stuvanè de Pasador”

Sempre l’8 agosto, in Piazza Sant’Agata alle 21:00, va in scena lo spettacolo teatrale dedicato alla figura del brigante romagnolo Stefano Pelloni. Ingresso gratuito.

52° Circuito Rally San Marino

L’8 e 9 agosto torna il Rally di San Marino, giunto alla sua 52ª edizione. La competizione si svolge nella zona industriale di Gualdicciolo. Evento gratuito. Info: www.scuderiasanmarino.com

Alba in musica con “Il Poema del Vento”

Domenica 10 agosto, alle 6:00, concerto all’alba agli Orti dell’Arciprete, con vista sull’Adriatico. Ingresso: €5 con colazione inclusa. Prenotazioni: cameratatitano@omniway

Concerto della Banda Militare “Sdraiati a guardar le stelle”

Sempre il 10 agosto, alle 20:30 al Parco Laiala di Serravalle, la Banda Militare della Repubblica si esibirà in un programma musicale estivo. Ingresso gratuito. Info: www.bandamilitaresanmarino.org

Festa di San Rocco a Cailungo

Dall’8 all’11 agosto, a Piazza Nuova, torna la tradizionale festa popolare con musica, spettacoli, stand gastronomici e giochi per bambini. Info: facebook.com/SPCailungo

Per aggiornamenti su date, orari e variazioni, consultare www.visitsanmarino.com.