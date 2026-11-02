San Marino festeggia Antonelli, in arrivo un evento pubblico per il campione

Quasi 300 persone si sono ritrovate al Rose’n Bowl per celebrare il titolo mondiale. La Repubblica prepara una festa ufficiale per il pilota che vive sul Titano

La vittoria mondiale di Kimi Antonelli fa festa anche a San Marino, dove il giovane pilota risiede. La Repubblica ha annunciato l’intenzione di organizzare un evento pubblico per celebrare il primo italiano campione del mondo di Formula 1 dopo Alberto Ascari (1953).

Intanto, ieri sera, quasi 300 tra amici, sostenitori e appassionati si sono ritrovati al pub Rose’n Bowl, locale frequentato da Antonelli e dalla sua famiglia. Presenti anche storici compagni di scuola e alcuni insegnanti. Per l’occasione sono state esposte fotografie delle sue vittorie e un cartellone realizzato dai bambini del vicinato dopo il successo in Cina.

«Un capolavoro sportivo che riempie d’orgoglio», ha commentato il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, celebrando un'impresa destinata a entrare nella storia.