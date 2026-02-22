San Marino, il Biagioni bis inizia con una beffa: vince il fanalino di coda Castelfidardo 3-2

I Titani cadono in casa dell'ultima in classifica

Castelfidardo - San Marino 3-2

CASTELFIDARDO: Petrucci, Ascoli, Abagnale (35' st Georgievski), Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Tarulli, Clerici, Gallo (35' st Traini), Morais (40' st Palestini), Valentino. A disp.: Ramzy Eyad, Dovhanyk, Bartoli, Ruini, Bugari, Taddei. All.: Cuccu.

SAN MARINO: Meli, Pericolini (22' st Muteba), Brighi, Golfarelli (32' pt Mwape), Ale, Shiba, Moriano (19' st Melloni), Ziello, Volpe (1' st Della Salandra), Corigliano (22' st Milazzo), Sambou. A disp.: Bolchini, Silvestri, Di Palma, Wanchope. All.: Biagioni.

ARBITRO: Ravara di Sangiovanni in Valdarno.

ASSITENTI: Della Bartola di Pisa e Pellegrini di Prato.

RETI: 8' pt Corigliano, 22' pt Morais, 38' pt Gallo (rig.), 20' st Melloni, 27' st Morais, 39' st Shiba.

AMMONITI: Ale, Fiscaletti, Mwape, Shiba.

CASTELFIDARDO Il ritorno di Biagioni sulla panchina del San Marino non finisce nel migliore dei modi: i Titani cadono 3-2 sul campo dell'ultima in classifica Castelfidardo. Il tecnico romano, che un anno fa esordì con una vittoria casalinga sul Piacenza, schiera il 4-3-3 e rilancia Golfarelli come 2007. Tornano Meli, Pericolini e Shiba, in attacco con Volpe ci sono Sambou e Moriano. Parte bene la squadra del Titano: all'8' Sambou serve l'inserimento di Corigliano che batte Petrucci. Al 22' arriva il pari con un tiro di Morais deviato da Ale. Al 34' Corigliano prova a ricambiare la cortesia a Sambou, che però non riesce a deviare da buona posizione. Tre minuti dopo Mwape, entrato al posto di un Golfarelli in difficoltà, tocca di mano in area. Dal dischetto Gallo raddoppia. Nella ripresa Biagioni cambia in attacco, prima inserendo Della Salandra e in seguito Melloni, che appena entrato è bravo a girarsi in area e a infilare Petrucci. La partita vive di continue fiammate: al 72' errore della difesa ospite e Morais di testa firma la personale doppietta. All'80' Melloni di testa sfiora il bis, palla di poco fuori. Da segnalare a metà ripresa le proteste del San Marino per un possibile rigore non fischiato a Sambou.