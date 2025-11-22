San Marino: in arrivo una mostra d'arte contemporanea su Gesù
La Casa del Castello di Borgo Maggiore ospita Rays of Sacred Heart
La Casa del Castello di Borgo Maggiore, in Piazza Mercatale 21, ospita dal 8 al 22 dicembre 2025 la mostra Rays of Sacred Heart, aperta al pubblico a ingresso libero. Il vernissage è in programma l’8 dicembre alle ore 18.00.
Rays of Sacred Heart è una mostra d’arte contemporanea pittorica che propone un percorso visivo e spirituale centrato sulla simbologia del Sacro Cuore di Gesù, espressione massima dell’amore divino e del dolore redentivo e fa parte del progetto artistico Sacre Unique “One of a Kind” dell’Artista Osaro Bevis Agho.
Attraverso 20 quadri originali di grande formato, l’esposizione intende raccontare le esperienze universali che ogni cuore umano attraversa nel corso della vita - amore, gioia, dolore, solitudine, speranza - mettendole in dialogo con la passione e la misericordia rappresentate dal Cuore di Cristo.
L’obiettivo è quello di offrire al pubblico un’esperienza artistica che diventa anche meditazione, in cui l’arte non è solo osservata, ma vissuta come possibilità di riconciliazione interiore e incontro con il divino.
I Curatori della mostra sono i fotografi Augusto e Martine Betiula con il loro progetto artistico THE B