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San Marino in lutto: è scomparsa Segretaria di Stato Mariella Mularoni. Aveva 63 anni

Il cordoglio delle istituzioni per la Segretaria alla Sanità

A cura di Glauco Valentini Redazione
30 maggio 2026 07:04
San Marino in lutto: è scomparsa Segretaria di Stato Mariella Mularoni. Aveva 63 anni - © San Marino Rtv
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Repubblica San Marino
Attualità
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San Marino piange Mariella Mularoni, 63 anni, Segretaria di Stato alla Sanità ed ex Capitana Reggente. Storica esponente del Pdcs, ha affrontato con grande determinazione una lunga malattia.

Docente di inglese e madre di due figlie, nel corso della sua carriera politica si è distinta per l’impegno nella sanità e nel sociale, promuovendo tra l’altro la legge sul diritto all’oblio oncologico e progetti di medicina domiciliare.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni, del mondo politico, sindacale e associativo. L’Iss la ricorda come «un punto di riferimento autorevole, autentico e umano», sottolineandone la sensibilità, la capacità di ascolto e la dedizione al servizio della comunità.

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