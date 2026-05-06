San Marino Innovation, studenti italiani e austriaci protagonisti di un hackathon sull’innovazione digitale

36 ragazzi da San Marino e Vienna hanno sviluppato idee e soluzioni in inglese, affiancati da imprenditori e startup certificate, in una sfida vinta da una piattaforma per organizzare la vita scolastica

Presso la sede di San Marino Innovation, si è tenuto un incontro formativo che ha visto protagonisti 36 studenti – 20 del Liceo di San Marino e 16 provenienti dalla International School di Vienna – accompagnati dalla Vice-Dirigente scolastica, Mara Casali, dalle docenti Erica Matteini e Alessandra Mularoni, e da due insegnanti della Vienna International School, Mr Daniel Smith and Mrs Carly Santos.

L'attività ha preso la forma di un vero e proprio mini hackathon: i ragazzi, divisi in 5 squadre, hanno avuto 45 minuti per identificare un problema reale nella vita degli studenti delle superiori e proporre una soluzione innovativa, per poi presentarla con un pitch di 3 minuti ciascuno.

La sfida non era solo tecnica: ogni squadra era composta da studenti provenienti da scuole e nazioni diverse che non si conoscevano e che hanno dovuto trovare insieme, esclusivamente in lingua inglese ed in poco tempo, un problema comune su cui lavorare e costruire una soluzione condivisa. Riuscire a fare squadra attraverso culture, esperienze e prospettive differenti è stata la difficoltà più grande e al tempo stesso, il valore più autentico dell'intera esperienza.

Ogni gruppo è stato affiancato da un mentor d'eccezione: un imprenditore di una startup certificata da San Marino Innovation. Matteo Casadei (Prelite Lab), Matteo Spada (28 bit), Samuele Cottone (Moonson), Vanessa D'Ambrosio (VeChain) ed Elia Montanari (Emme2020), per l'occasione, hanno messo a disposizione la propria esperienza imprenditoriale per aiutare gli studenti. Al termine dell'attività, gli stessi hanno poi composto la giuria e decretato il team vincitore.

Ciò che ha reso questo hackathon speciale è stata la connessione autentica che si è creata tra mondi spesso distanti: i giovani studenti, i docenti, le imprese ad alto contenuto tecnologico e le istituzioni si sono ritrovati attorno a un tavolo comune, parlando lo stesso linguaggio, quello dell'innovazione.

Una sinergia preziosa, che mette i giovani al centro, perché costruire un ecosistema dell'innovazione significa prima di tutto investire in chi quel futuro lo vivrà e lo plasmerà.

"I giovani sono il nostro investimento più importante. Quando dai loro gli strumenti giusti e li metti nelle condizioni di osare, i risultati possono essere davvero sorprendenti”, ha dichiarato Gian Angelo Geminiani, Presidente di San Marino Innovation.

Gli studenti del team guidato dal mentor Samuele Cottone hanno conquistato la vittoria del contest grazie a CLAD, una piattaforma innovativa progettata per aiutare gli studenti a organizzare in modo più efficiente le proprie mattine, riducendo ritardi e imprevisti prima dell’ingresso a scuola.

Tutti componenti del gruppo si sono aggiudicati un voucher da poter utilizzare sul portale Quibity.com per acquistare eSim, dell’impresa certificata Magic, che consente di restare connessi all'estero in modo semplice e sicuro.