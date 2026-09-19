San Marino: lavori al Parcheggio 2 della Zona Ospedaliera. Modifiche ai percorsi di accesso

Dal 21 settembre interventi di sistemazione e tinteggiatura ai Piani 0 e -1

Da lunedì 21 settembre prenderanno avvio i lavori di sistemazione e tinteggiatura del Piano 0 e del Piano -1 del Parcheggio 2 della Zona Ospedaliera (zona palazzina ambulatori specialistici), a cura dell’Azienda dei Lavori Pubblici.

L’intervento avrà una durata indicativa di circa tre giorni e, per tutta la durata del cantiere, non sarà possibile utilizzare il vano scale interno e l’ascensore, in corrispondenza del Piano 0.

Gli utenti che parcheggeranno ai piani dal -1 al -4 potranno utilizzare le scale o l’ascensore fino al Piano -1 e, da qui, proseguire a piedi verso l’esterno utilizzando le scale esterne adiacenti al parco. Non sarà invece possibile raggiungere il Piano 0 attraverso le scale interne.

Apposita segnaletica sarà posizionata all’interno e all’esterno del vano scale e dell’ascensore per indicare i percorsi alternativi.