San Marino, legge contro violenze e molestie sul lavoro: fino a 100 giorni di congedo

Approvata in Consiglio Grande e Generale la nuova normativa. Previste anche le dimissioni per giusta causa per le vittime, senza obbligo di preavviso

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato, facendo ricorso alla procedura d’urgenza, il progetto di legge «Legge sulla prevenzione e il contrasto della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro», presentato dalla Segreteria di Stato per il Lavoro. Consentendo alla Repubblica, in questo modo, di dotarsi di un primo intervento normativo organico in attuazione della Convenzione n. 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), ratificata e resa esecutiva nel 2022.

L’approvazione nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne conferisce al passaggio consiliare un significato particolarmente importante. La tutela della libertà e della dignità personale deve trovare pieno riconoscimento anche nel mondo del lavoro, dove nessuno può essere esposto a comportamenti intimidatori, ricatti, abusi o discriminazioni.

La nuova disciplina riconosce il diritto di ogni persona a svolgere la propria attività professionale in un ambiente libero da violenza e molestie, rafforzando gli strumenti di prevenzione e di protezione a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori.

La legge introduce una definizione ampia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, comprendendo le condotte che si verificano durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, quelle connesse al lavoro o che da esso derivano, quando siano riconducibili all’organizzazione dell’attività, alla prestazione professionale o alle relazioni che ne scaturiscono. La tutela comprende anche le molestie e le violenze di genere, nonché i comportamenti realizzati attraverso comunicazioni di lavoro veicolate mediante strumenti informatici e digitali, quando sussiste un collegamento diretto con il rapporto o con l’organizzazione lavorativa.

Tra le innovazioni più significative figura il riconoscimento della giusta causa di dimissioni per le persone vittime di violenza o molestie sul lavoro. In presenza di una formale denuncia o querela per tali fatti, il lavoratore o la lavoratrice potrà interrompere immediatamente il rapporto senza obbligo di preavviso, anche in assenza di una pronuncia definitiva dell’Autorità giudiziaria. La procedura, affidata all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive attraverso un apposito modulo riservato, garantisce specifiche tutele della riservatezza e consente l’accesso alle liste speciali di mobilità o disoccupazione e alle relative indennità di sostegno, nei casi previsti. Le disposizioni interessano anche i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, per i quali sono individuate specifiche modalità di applicazione.

Un secondo intervento di particolare rilievo riguarda i congedi retribuiti per le vittime di violenza. La legge riconosce ai lavoratori subordinati e autonomi inseriti in percorsi di protezione certificati dai servizi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale un periodo di congedo fino a cento giornate lavorative, fruibili anche in forma frazionata nell’arco di tre anni. La misura comprende i percorsi relativi alla violenza contro le donne e di genere, alla violenza domestica e alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro. Per i lavoratori dipendenti è prevista la piena copertura retributiva, mentre per i lavoratori autonomi è riconosciuta un’indennità pari al cento per cento della media mensile dei redditi professionali dichiarati nei tre anni precedenti. Il periodo è riconosciuto anche ai fini previdenziali e le garanzie sono estese al personale dell’Amministrazione Pubblica. Le modalità operative per accedere e usufruire del congedo saranno definite attraverso un apposito regolamento del Congresso di Stato.

Il provvedimento introduce inoltre un sistema di monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, con una verifica da presentare al Tavolo Tecnico trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore. È previsto anche un successivo intervento normativo per aggiornare e coordinare le disposizioni e rafforzare le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione dei rischi connessi a violenze, molestie e fattori psicosociali.

«La dignità del lavoro si misura anche dalla possibilità di svolgerlo senza paura, ricatti o sopraffazioni. Nessuna lavoratrice e nessun lavoratore dovrebbe essere costretto a scegliere tra la propria sicurezza e la possibilità di conservare il proprio reddito e il proprio percorso professionale. Con questa legge rendiamo disponibili strumenti concreti: la possibilità di interrompere per giusta causa un rapporto segnato da violenza o molestie, con le garanzie previste, e un congedo retribuito per affrontare un percorso di protezione senza perdere il necessario sostegno economico. È un risultato costruito attraverso il confronto con le parti sociali. Ora dobbiamo fare in modo che tali tutele siano conosciute, accessibili e applicate, accompagnandole con una cultura della prevenzione che coinvolga istituzioni, imprese e lavoratori», dichiara il Segretario di Stato Alessandro Bevitori.

Il testo approvato è il risultato di un percorso di confronto avviato nell’ambito del Piano Nazionale Pluriennale per l’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro, adottato dal Congresso di Stato nel marzo 2024. Il lavoro del Tavolo Tecnico, al quale hanno partecipato Governo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, ha consentito di giungere a una formulazione condivisa il 29 maggio 2026. L’approvazione in Consiglio dà seguito a questo lavoro comune e traduce in strumenti legislativi un impegno assunto dalla Repubblica sul piano internazionale.