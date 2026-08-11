San Marino, musica, cultura e spettacoli: gli eventi del weekend di Ferragosto

Dal 13 al 16 agosto appuntamenti nel Centro Storico. Gran finale di Summer Vibes con Molella e Rosa Chemical, mentre domenica tornano i concerti all’alba

Ecco gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di agosto

Giovedì in Centro – 13 agosto

Proseguono le serate speciali del giovedì nel Centro Storico di San Marino dedicate a shopping, cultura, spettacoli e gusto. Negozi, bar, ristoranti, musei, Ufficio Informazioni Turistiche, Shop Filatelico e Numismatico di Poste San Marino, e attrazioni prolungheranno l'orario di apertura, accompagnati da musica e performance dal vivo. Inoltre sarà possibile raggiungere San Marino con il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini attivo fino alle 23.15 e il servizio Funivia che collega Borgo Maggiore al Centro Storico operativo fino alle 00.45.

Luogo: San Marino Centro Storico

Orario: fino alle 23.00

Evento gratuito

Info: 0549 882914 – [email protected]

Treno Bianco Azzurro – Corse guidate – 13-14 agosto

Un'esperienza unica per un viaggio nel passato a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia. Durata dell'esperienza: 30 minuti. Max 20 persone per ogni corsa.

Luogo: Piazzale della Stazione, San Marino Centro Storico

Orario: giovedì 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 – venerdì 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00

Servizio gratuito

Info: 335 8493861 – [email protected]

Summer Vibes 2026 - Molella e Rosa Chemical in concerto – 14 agosto

Ultimo appuntamento con Summer Vibes, la grande musica dal vivo al San Marino Outlet nella nuova arena insieme ai protagonisti più amati della musica italiana e internazionale. Venerdì 14 agosto ci sarà il gran finale, una serata pensata come una vera festa sotto le stelle. Sul palco saliranno Molella, nome storico della dance italiana e internazionale e Rosa Chemical, tra gli artisti e performer più originali e provocatori della nuova scena musicale. Negozi aperti con una promozione speciale dalle 18.00 alle 24.00.

Luogo: San Marino Outlet, Falciano

Orario: 21.00

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria – https://sanmarinooutletsummervibes.com/

Info: 0549 941325 – [email protected]

Dance Disco Ottanta Novanta e non solo – 14 agosto

Una notte di musica nel cuore del Centro Storico con i più grandi successi dei mitici anni ’80 e ‘90 tutti da ballare. Alla consolle Yuma e Ziba DJ.

Luogo: Via Donna Felicissima, San Marino Centro Storico

Orario: 21.30

Evento gratuito

Alba sul Monte...in concerto Trinaluna, Celtic Progressiv Band – 16 agosto

Tornano i concerti all'alba negli Orti dell'Arciprete, nel cuore del Centro Storico, con una suggestiva vista sul Mare Adriatico. La rassegna, giunta alla 18ª edizione e diretta dal M° Augusto Ciavatta, propone cinque appuntamenti domenicali dal 26 luglio al 23 agosto dedicati alla musica classica, al jazz e ad altri generi affini. Al termine del concerto è prevista una colazione. Prenotazione consigliata.

Luogo: Orti dell'Arciprete c/o Basilica del Santo, San Marino Centro Storico

Orario: 06.00

Ingresso: €5,00 inclusa colazione

Info: 337 1008856 – [email protected]

Yoga agli Orti, Hatha Flow – 16 agosto

Una sessione di yoga Hatha Flow all’aperto, condotta da Stefania, nella splendida cornice degli Orti Borghesi. La lezione è aperta a partecipanti di ogni livello. Offerta libera, prenotazione richiesta.

Luogo: Orti Borghesi, San Marino Centro Storico

Orario: 08.00

Ingresso: offerta libera, prenotazione richiesta

Info e prenotazioni: 345 3275420

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

Inarrestabile – fino al 30 agosto

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre

Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 30 settembre

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni / 10.00-23.00 in occasione di "Giovedì in Centro"

Evento gratuito

1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli.

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli.

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html