San Marino: nel 2025 crescono le nascite. 21 in più rispetto all'anno precedente

I dati sulle nascite a San Marino

San Marino registra 165 nascite nel 2025, 21 in più rispetto all'anno precedente. Il dato, che emerge dalle rilevazioni preliminari della Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, sale a 173 considerando i bambini nati all'estero ed entrati nel territorio sammarinese entro i primi 12 mesi di vita. L'incremento, spiega una nota del Titano, si inserisce in un anno di lavoro istituzionale sul tema della denatalità. In particolare, viene evidenziato, nel 2025 la Segreteria con delega alla Famiglia ha realizzato due relazioni sul fenomeno - con analisi comparate e ricognizione degli strumenti disponibili - presentate nelle commissioni consiliari permanenti, e ha svolto incontri con parti sociali, datoriali e associazioni private.



È stata inoltre predisposta una bozza di legge che modifica la normativa del 2022 sugli interventi a sostegno della famiglia, la cui presentazione è prevista quest'anno. Il testo prevede l'aumento dei giorni di congedo di paternità, la possibilità di congedo per assistenza a familiari anche residenti in Italia, l'istituzione della figura del 'care-giver' familiare, un punto informativo per le famiglie in difficoltà, l'introduzione del bonus bebè e il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera durante il congedo parentale. La bozza sarà oggetto di confronto definitivo nei prossimi giorni con la politica, le parti sociali e quelle economiche. (ANSA).