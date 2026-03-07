San Marino: oggi torneranno a casa 6 cittadini bloccati nel Golfo

Per i 19 sammarinesi rimasti a Dubai, la Segreteria Esteri continua a monitorare la situazione

Palazzo Begni ha confermato che i cittadini sammarinesi bloccati in Medio Oriente che avevano chiesto assistenza per lasciare le zone di conflitto sono ora fuori dalle aree a rischio e in attesa di rientrare in Repubblica. Il rimpatrio è stato scandito da un costante coordinamento diplomatico. Lo riporta Corriere Romagna.

Tra le 30 persone che avevano segnalato la loro presenza nei Paesi del Golfo: 25 si trovavano negli Emirati Arabi Uniti, 6 dei quali con l'urgenza di rientrare quanto prima. Questi ultimi sono stati trasferiti via terra da Dubai all’Oman e hanno raggiunto Mascate, pronti a partire in aereo verso San Marino, con scalo a Istanbul. L’arrivo è previsto per oggi all’aeroporto di Bologna. Altri 5 cittadini hanno organizzato autonomamente il rientro.

Per i 19 sammarinesi rimasti a Dubai, la Segreteria Esteri continua a monitorare la situazione.

Non solo i paesi del Golfo hanno avuto problemi di viaggio. Segnalazioni sono arrivate anche da Thailandia, Vietnam, Sri Lanka, Maldive e Seychelles, a causa della cancellazione di scali che transitavano da Doha a Dubai. "Seguiamo circa 50 persone – spiega il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari – divise tra chi si trova fisicamente nelle aree di conflitto e chi, pur in Paesi sicuri, incontra difficoltà nei rientri per i voli cancellati. Per il primo gruppo, salvo imprevisti, contiamo di riportare tutti a casa entro 24 ore. Dieci persone rimangono a Dubai per scelta, essendo già residenti".