San Marino: Olimpus in evidenza a Lugo: podi e buoni risultati ai CDS provinciali

I giovani atleti protagonisti tra corsa e salti: Fagnini sul podio negli 80 metri, Pintus terza nel triplo e Gatti a segno nei 1200 siepi

Ottime prestazioni e una serie di podi per i giovani Olimpus a Lugo, dove domenica 10 maggio si sono svolti i CDS Provinciali ragazzi e cadetti.

Aprono la serie gli 80m cadetti che vedono Rodolfo Fagnini arrivare terzo con il tempo di 9.6 seguito da Cristian Burgal Alfaro con un buon 10.3, per le cadette invece gli ottimi tempi di Annalisa Martelli (10.9), Virginia Pintus (11.1) e Yasmin Karoui (12.3), Sui 300m ad ostacoli buone prove di Michelangelo Fabbri con 48.7 e Norma Antonini con 58.2, chiudono la serie delle corse i buoni tempi di Marvin Ronald Gatti 3° sul podio, 4:05.7 sui 1200m siepi, e Marianna Cavicchi con 3:48.7 sui 1000m.

In pedana invece ottimo 3° posto per Virginia Pintus nel salto triplo con la misura di 10.01, seguita da Annalisa Martelli che arriva a 9.7 e Yasmin Karoui che salta 8.68; Chiudono la giornata di risultati il buon quarto posto di Cristian Burgal Alfaro nel salto in lungo con 5.39, seguito dal 4.53 di Michelangelo Fabbri.