San Marino ospita la giornata di solidarietà per la Terra Santa

L’agenzia vaticana CNEWA raccoglie fondi per la popolazione della Striscia di Gaza

La Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) organizza l’11 novembre 2025 a San Marino una giornata dedicata all’incontro, alla preghiera e alla solidarietà, con appuntamenti istituzionali, la Messa nella Basilica e una cena di beneficenza. I fondi raccolti saranno destinati al Fondo di Emergenza per la Terra Santa, per sostenere gli interventi umanitari nella Striscia di Gaza, ancora in crisi nonostante il cessate il fuoco di ottobre. Attraverso il proprio ufficio di Gerusalemme, CNEWA fornisce aiuti alimentari, medici e psicologici, distribuisce kit igienici e tende agli sfollati e sostiene programmi educativi e nutrizionali. Particolare attenzione è riservata alla comunità cristiana di Gaza, con 207 famiglie accolte nelle chiese locali. Le donazioni serviranno a garantire servizi essenziali e favorire la ripresa.