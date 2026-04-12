San Marino punta alla riduzione delle bottiglie di plastica: distribuite le favole per i bambini delle elementari

Al centro della Campagna c'è la valorizzazione dell'acqua del rubinetto

Con la consegna nelle scuole della favola “Il sogno di una cosa usa e getta” e dei questionari destinati ai genitori, la campagna “Acqua viva" entra nel suo vivo.

Ideata da Gabriele Geminiani, già promotore del Green Festival e lanciata a fine marzo – con capofila la Segreteria di Stato per il Lavoro con delega A.A.S.S., e le Segreterie per il Territorio, Istruzione e Giustizia con delega alle Famiglie - “Acqua viva” indaga il rapporto dei cittadini sammarinesi con il consumo dell’acqua di rete, cioè del rubinetto.

La Campagna si propone l’obiettivo di eliminare o ridurre le bottiglie di plastica dalle nostre tavole attraverso la valorizzazione dell'acqua del rubinetto.

Le favole sono state distribuite alle classi 3°, 4° e 5° elementari insieme ai questionari per le famiglie. Dal responso di tali questionari, gli organizzatori disegneranno il quadro generale delle abitudini e delle scelte di una fetta di popolazione statisticamente significativa per uno stato come San Marino. Ciò che più interessa è sapere chi preferisce le acque minerali in bottiglia all’acqua dl rubinetto, come tale o trattata con l’uso di filtri, depuratori, addolcitori.

Tali dati saranno al centro di riflessioni e dibattiti all’interno dell’edizione 2026 del Green Festival San Marino, previsto per il 9 e 10 maggio.