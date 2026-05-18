San Marino Rally 2026 al via: aperte le iscrizioni per la 54ª edizione tra tricolore terra e Historic

La FAMS dà ufficialmente il via alla macchina organizzativa della gara su sterrato: due giorni di sfide, novità nel percorso e ricordo dei grandi del motorsport sammarinese

È il primo atto ufficiale del 54° San Marino Rally. Con l’apertura delle iscrizioni, oggi lunedì18 maggio, si mette in moto la macchina organizzativa di FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese che porterà al via, venerdì 19 giugno, uno degli appuntamenti più attesi e iconici della stagione italiana su fondo sterrato.

Il 54° San Marino Rally, che si articolerà su due frazioni tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally Terra, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, riservato alle giovani speranze selezionate da ACI Sport e il terzo capitolo stagionale dell’affascinante Campionato Italiano Rally Terra Storico, con l’11° San Marino Historic Rally.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 12 giugno.

Novità della edizione 2026 sarà che il percorso di gara sarà uguale per le vetture moderne del San Marino Rally e per le storiche dell11° Historic San Marino Rally.

Partenza venerdì dal Centro Storico di San Marino alle ore 14.30, disputa di due prove speciali e arrivo alle ore 19.30, per il riordino notturno.

Nuovo start sabato alle ore 7.10, disputa di altre sei prove speciali e arrivo finale e premiazione nel Centro Storico di San Marino alle ore 17.35.

Il ricordo di Massimo Ercolani e Silvio Stefanelli

Massimo Ercolani e Silvio Stefanelli restano due punti di riferimento indimenticabili per praticanti e appassionati del motorsport sammarinese. Accomunati da una carriera strepitosa e da una fine prematura, che li ha strappati a famiglie ed amici. Con le loro vittorie e imprese memorabili hanno dato lustro al motorsport delle Repubblica del Titano e la FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese li ricorda, anche quest’anno, con due importanti Trofei.

Il Trofeo Massimo Ercolani andrà a premiare il pilota sammarinese con licenza FAMS primo nella classifica assoluta finale del 54° San Marino Rally.

Il Trofeo Silvio Stefanelli sarà consegnato al navigatore sammarinese con licenza FAMS primo classificato nel 54° San Marino Rally.

Allo scorso Rally Trentin ha scritto la storia

Il pilota di Aci Team Italia, con Alessandro Franco, su Skoda Fabia RS Rally2 Delta Rally, ha vinto nel 2025 sugli sterrati tra San Marino e Montefeltro e ha conquistato, con i suoi 18 anni e sei mesi, il primato del più giovane vincitore nella storia dei campionati italiani di rally. Altro record di un rally incredibile, la vittoria assoluta di una vettura Rally3 in una prova speciale di una serie tricolore: autore il ventiduenne Matteo Fontana, navigato da Arnaboldi, con la Ford Fiesta. Tommaso Ciuffi, con Cigni, ha conquistato il secondo posto con la Skoda Fabia RS by Erreffe ritrovando un po’ di ritmo nel finale e aiutato anche da qualche ritiro eccellente.

Anche nell’Historic San Marino Rally 2025 vittorie importanti, quelle da ricordare per sempre. Soprattutto per Marco Fantini e Lorenzo Ercolani, equipaggio sammarinese che ha portato la piccola Opel Corsa GSI nei colori della scuderia San Marino davanti a tutte le altre Due Ruote Motrici al via. Con la soddisfazione virtuale ma comunque concreta di essere davanti a tutti anche in una ipotetica classifica assoluta generale. Il capottamento del leader, il sammarinese Bruno Pelliccioni, con Gabrielli (Ford Escort RS), sull’ultima speciale ha aperto la strada a Fantini. Tra le Quattro Ruote Motrici il primo posto finale è andato al monegasco Mauro Sipsz, affiancato da Fabrizia Pons, sulla Lancia Delta Integrale by K-Sport che ha preceduto l’altra Lancia Delta Integrale di Nicolò Fedolfi, in coppia con il sammarinese Livio Ceci.