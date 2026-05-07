San Marino Rally 2026, al via la 54ª edizione tra CIRT, Junior e storico

La gara in programma il 19 e 20 giugno tra Repubblica del Titano e Montefeltro con prove su strade bianche, grandi validità tricolori e un percorso condiviso per tutte le categorie

Quando si parla di San Marino Rally, vengono alla mente pagine iconiche della storia dei rally. Sulle prove speciali intorno alla Repubblica del Titano hanno gareggiato e lasciato traccia nel lungo Albo d’Oro molti dei grandi nomi del rallismo di ogni tempo.

Quest’anno, venerdì 19 e sabato 20 giugno prossimi, andrà in scena l’edizione numero 54 del San Marino Rally, un ricco contenitore che per il 2026 propone il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, spettacolare e sempre più internazionale, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, riservato alle nuove, giovani speranze selezionate da ACI Sport e il terzo capitolo stagionale dell’affascinante Campionato Italiano Rally Terra Storico, con l’11° San Marino Historic Rally.

Validità importanti e tanti motivi di interesse per l’evento organizzato da FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese che si articolerà sulle impegnative strade bianche, cariche di storia agonistica, tra Repubblica di San Marino e Montefeltro.

Le iscrizioni apriranno lunedì 18 maggio per chiudersi venerdì 12 giugno.

Il programma

In attesa di conoscere il percorso dettagliato del San Marino Rally 2026, che verrà rivelato più avanti, è già stato delineato il programma di massima dell’evento.

Il Quartier Generale del rally e il Parco Assistenza saranno basati al Multieventi Sport Domus di Serravalle di San Marino.

La prima novità è che il percorso di gara sarà uguale per tutti, sia per la gara CIRT e del CIAR Sparco Junior che per le vetture del San Marino “storico” e si svilupperà tra le giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Partenza venerdì dal Centro Storico di San Marino alle ore 14.30, disputa di due prove speciali e arrivo alle ore 19.30, per il riordino notturno.

Nuovo start sabato alle ore 7.10, disputa di altre sei prove speciali e arrivo finale e premiazione nel Centro Storico di San Marino alle ore 17.35.

Nella giornata di venerdì, per il 54° San Marino Rally, in scena la Prova di Qualificazione, dalle ore 8.30 alle 9.45, per determinare l’ordine di partenza, mentre lo Shakedown è previsto dalle ore 10.15 alle 13.15.

Sempre venerdì, in programma per l’11° Historic San Marino Rally lo Shakedown dalle ore 13.15 alle 14.15.