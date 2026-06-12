San Marino Rally, riflettori sui portacolori della Scuderia San Marino

In gara il navigatore veterano e l’equipaggio tutto sammarinese protagonista nelle due ruote motrici

La 54ª edizione del San Marino Rally vedrà al via numerosi piloti sammarinesi e italiani, tra cui due equipaggi della Scuderia San Marino particolarmente attesi. Il copilota Livio Ceci di provata esperienza (è alla sua 273esimna gara in carriera) sarà infatti al via al fianco di quello che è il suo 82° pilota navigato in 35 anni, ovvero Nicholas Ciacci di Montalcino a bordo di una Subaru Impreza di proprietà e per i colori del Team Baietto.

Grande attenzione anche per Maicol Lanci e Fabio De Luca equipaggio interamente sammarinese impegnato su Renault Clio R3 del Team ProSport. Il pilota ha conquistato negli ultimi anni numerosi risultati di rilievo, imponendosi spesso nella propria categoria e distinguendosi tra le vetture a due ruote motrici. A marzo ha inoltre ottenuto un prestigioso ottavo posto assoluto al Circuito Rally San Marino.

La manifestazione, organizzata da Fams e San Marino Rally Organization, prenderà il via venerdì con la partenza dallo Stradone di Città e due prove speciali nella Repubblica di San Marino. Sabato la gara si sposterà nel Montefeltro, con conclusione e arrivo nuovamente allo Stradone nel tardo pomeriggio.