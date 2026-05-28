San Marino Rally, tra velocità e storia: il percorso nel cuore del Montefeltro

La gara attraversa la Repubblica di San Marino e i borghi marchigiani di Lunano, Piandimeleto, Pietrarubbia e Sassocorvaro, unendo sport, paesaggi e patrimonio storico-culturale

Il rally è uno sport dove la velocità è una delle caratteristiche principali. Nel caso del San Marino Rally il percorso, su cui sono state scritte pagine indimenticabili della storia dei rally, attraversa territori e località ricchi di storia e cultura e di suggestiva bellezza, su cui la pena di soffermarsi. E magari tornarci a motori spenti…

Repubblica di San Marino. È uno dei più piccoli e antichi Stati indipendenti del mondo. Si trova nell’Italia centrale, tra le regioni Emilia-Romagna e Marche, vicino alla costa adriatica. La sua fondazione risale al 301 d.C., secondo la tradizione legata a San Marino, uno scalpellino cristiano. La capitale è la Città di San Marino, situata sul Monte Titano. Il Paese ha un ordinamento repubblicano ed è governato da due Capitani Reggenti eletti ogni sei mesi. San Marino è famosa per le sue antiche torri medievali e per il centro storico patrimonio UNESCO. L’economia si basa su turismo, commercio, servizi finanziari e artigianato. Non fa parte dell’Unione Europea, ma mantiene stretti rapporti con l’Italia e con l’Europa e gode di una forte integrazione economica e politica. Ogni anno attira molti visitatori grazie alla sua storia, ai panorami e alle tradizioni culturali.

Urbino. È una splendida città delle Marche famosa per la sua storia, arte e cultura rinascimentale. È conosciuta soprattutto per essere la città natale di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti italiani. Il centro storico è patrimonio mondiale UNESCO grazie ai suoi edifici storici ben conservati. Il monumento più importante è il Palazzo Ducale, simbolo del Rinascimento italiano. Le strade di Urbino sono caratteristiche, strette e ricche di scorci suggestivi. La città ospita l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, frequentata da studenti provenienti da tutta Italia. Urbino è circondata da dolci colline verdi che rendono il paesaggio molto affascinante. La cucina tipica offre specialità marchigiane semplici e gustose. Durante l’anno si svolgono eventi culturali, mostre e manifestazioni artistiche. Visitare Urbino significa immergersi nella storia, nell’arte e nella tranquillità delle Marche.

Lunano. È un piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Si trova nel territorio del Montefeltro, circondato da colline verdi e paesaggi naturali suggestivi. Il borgo ha origini medievali e conserva ancora il fascino dei paesi storici italiani. Il centro storico presenta vicoli caratteristici, edifici in pietra e un’atmosfera tranquilla. L’economia del paese si basa principalmente su agricoltura, allevamento e piccole attività artigianali. Durante l’anno vengono organizzate feste popolari e manifestazioni legate alla cultura marchigiana. La cucina tipica offre piatti semplici e genuini preparati con prodotti del territorio.

Piandimeleto. È un comune situato nella provincia di Pesaro e Urbino, nel cuore del Montefeltro. Il paese si trova ai piedi del Monte Carpegna ed è circondato da verdi colline e boschi. Le sue origini sono antiche e legate alla storia delle signorie del territorio marchigiano. Uno dei monumenti più importanti è il Castello dei Conti Oliva, simbolo storico del borgo. Piandimeleto è apprezzato per la natura incontaminata e per i percorsi escursionistici della zona. Il paese ospita eventi culturali e feste popolari che valorizzano le tradizioni locali. Grazie alla sua posizione nel Montefeltro, Piandimeleto è una meta ideale per chi cerca storia, relax, natura e cucina tipica.

Pietrarubbia. È un piccolo borgo medievale situato nella provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Si trova tra le colline del Montefeltro, in una zona ricca di natura e paesaggi panoramici. Il paese è noto per la sua antica storia e per le caratteristiche costruzioni in pietra. Le origini di Pietrarubbia risalgono al Medioevo e il borgo conserva ancora il suo fascino storico. Una delle principali attrazioni è il castello medievale, simbolo del paese. Pietrarubbia è conosciuta anche per il museo, dedicato alla lavorazione artistica dei metalli ed ispirato dallo scultore Arnaldo Pomodoro. Grazie alla sua posizione e alla sua storia, Pietrarubbia è una meta affascinante per chi ama i piccoli borghi italiani.

Sassocorvaro. È un borgo storico situato nella provincia di Pesaro e Urbino, nel territorio del Montefeltro. Il paese sorge vicino al lago di Mercatale, un grande bacino artificiale immerso nel verde. Sassocorvaro è famoso per la Rocca Ubaldinesca, una fortezza rinascimentale progettata da Francesco di Giorgio Martini. Durante la Seconda guerra mondiale la rocca ospitò migliaia di opere d’arte italiane per proteggerle dai bombardamenti. Il centro storico conserva edifici antichi, piazze caratteristiche e un’atmosfera tranquilla. La natura circostante offre percorsi per escursioni, passeggiate e attività all’aria aperta. Grazie alla sua storia, al lago, alla gastronomia locale e ai paesaggi del Montefeltro, Sassocorvaro è una meta apprezzata da molti visitatori.