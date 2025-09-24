San Marino riconosce lo Stato di Palestina

Il Titano rompe gli indugi: via libera del Congresso di Stato, annuncio all’Onu. L’Italia resta tra i pochi Paesi europei a non aver ancora compiuto questo passo

La Repubblica di San Marino ha ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina “entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle risoluzioni Onu”. La decisione, adottata dal Congresso di Stato, rafforza la posizione sammarinese a favore della soluzione dei due Stati.

L’annuncio è stato dato dal Segretario agli Esteri Luca Beccari, che ha parlato di scelta unanime e di “neutralità attiva” della politica estera del Titano. La comunicazione ufficiale sarà portata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il riconoscimento arriva in un momento in cui, mentre l’Italia resta tra i pochi Paesi europei a non aver compiuto questo passo, cresce a livello internazionale il sostegno alla convivenza pacifica tra Israele e Palestina.