San Marino riconoscerà lo Stato di Palestina entro il 2025

Il segretario agli Esteri Beccari: "Un atto di civiltà e un impegno per la pace"

San Marino ha annunciato che riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina entro il 2025. Il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha definito la decisione “un atto di civiltà”, sottolineando come il dibattito fosse già avviato da tempo e che il Consiglio Grande e Generale avesse dato mandato al governo di procedere. L’iniziativa è stata rafforzata dalla recente Conferenza Onu a New York sulla soluzione dei due Stati, dove la Repubblica ha sostenuto la “New York Call” insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna e altri Paesi. Beccari ha evidenziato che tutti i Paesi arabi hanno riconosciuto Israele e condannato Hamas, mentre l’Occidente ha ribadito l’impegno verso la Palestina. La decisione di San Marino, approvata bipartisan, mira a rafforzare il multilateralismo e ribadisce la vocazione del Paese per la pace e la democrazia.