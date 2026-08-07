San Marino, scatta l’emergenza idrica: multe fino a 2mila euro

Prevista anche una maggiorazione di 20 euro per ogni metro cubo consumato oltre i 30 m³ mensili dalle utenze domestiche

Da lunedì 10 agosto San Marino dichiara lo stato di emergenza idrica a causa delle scarse precipitazioni, delle alte temperature e della riduzione delle risorse disponibili.

L’ordinanza introduce il divieto di innaffiare prati e orti, lavare piazzali e veicoli, riempire piscine e cisterne e prevede multe fino a 2mila euro per i trasgressori. Le sanzioni partono da 150 euro per la prima infrazione delle utenze domestiche e arrivano a 500 euro per la seconda e 1.000 per le successive.

Per grandi consumatori e utenze non domestiche si va invece da 500 a 2mila euro. Prevista anche una maggiorazione di 20 euro per ogni metro cubo consumato oltre i 30 m³ mensili dalle utenze domestiche.

L’Aass invita i cittadini a un uso responsabile dell’acqua e continuerà a monitorare la situazione per garantire la continuità del servizio.