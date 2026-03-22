San Marino è scacco matto: la squadra affonda al Calbi con la Vigor Senigallia (1-4)

Non basta il solito Gasperoni, la squadra marchigiana dilaga

San Marino - Vigor Senigallia 1-4

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Brighi, Corigliano, Shiba, Ale, Rubino (12' st Menini), Mussoni (33' st Golfarelli)m Melloni, Gasperoni, Cum (4' st Di Palma). A disp.: Di Ghionno, Muteba, Milazzo, Seye, Sambou, Volpe. All.: Biagioni.

VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Deu (38' st Bucari), Parrinello (16' st Tonelli), Shkambay, Urso, Magi Galluzzi, Braconi (40' st Pesaresi), Subissati (27' st Alonzi), De Marco, De Feo (45' st Cenci), Grandis. A disp.: Perini, Celani, P.Magi Galluzzi, Gasparroni. All.: Clementi.

ARBITRO: Musumeci di Cassino.

ASSISTENTI: Fadali di Tivoli e Turchetto di Mestre.

RETI: 26' pt Parrinello, 40' pt De Feo, 46' pt Gasperoni, 31' st e 36' st Braconi.

AMMONITI: Shiba, Corigliano.

SAN MARINO Ottava sconfitta nelle ultime 10 gare per i Titani, a secco di vittorie dal 30 novembre e da 14 partite. La Vigor Senigallia arriva al Calbi rimaneggiata, ma torna a casa con la posta piena. Biagioni lancia invece un offensivo 4-2-3-1, sacrificando un centrocampista, Di Palma, per inserire un attaccante in più, l'under Rubino, ripresentando così Melloni come terminale offensivo. Al 5' Gasperoni viene lanciato in profondità, ma Novelli è bravo a scegliere il tempo giusto per l'uscita. Ancora Gasperoni calcia alto al 7', al 9' Meli è attento su De Feo. Segna Melloni al 21', sfruttando una sponda di Shiba su cross di Corigliano, ma l'arbitro Musumeci annulla per fuorigioco. Al 26' la squadra ospita passa in vantaggio: cross da destra di Shkamby a servire l'altro quinto, Parrinello, che di testa batte Meli. Replica la squadra di casa tre minuti dopo: tacco di Gasperoni per Cum, il cross trova Melloni, ma il colpo di testa non inquadra il bersaglio. Al 35' Meli salva due volte su De Feo, ma al 40' Shiba sbaglia a impostare dal basso e serve il trequartista scuola Milan, che fredda imparabilmente Meli. Al 44' Meli si salva in corner sul tentativo di Deu, poi nel recupero Gasperoni tiene a galla il San Marino, segnando il gol dell'1-2. Al 58' De Marco sfiora il tris, con un tiro che sfiora il palo. La replica del San Marino è affidata al solito Gasperoni, che prima impegna a terra Novelli su punizione, mentre al 71' su corner imbecca Shiba, che di testa mette di poco a lato. Nel finale Braconi diventa protagonista con una doppietta: al 76' sigla in contropiede su assist di Shkanday, all'81' fa il bis. Poco prima Meli aveva salvato su Tonelli, mentre nel recupero Pesaresi spreca la palla dell'1-5.