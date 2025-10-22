San Marino Song Contest 2026: tutto pronto per la seconda edizione

La finalissima si terrà il 7 marzo al Teatro Nuovo di Dogana

Dopo il successo del 2025, San Marino RTV annuncia la seconda edizione del San Marino Song Contest.

La finalissima sarà sabato 7 marzo 2026, al Teatro Nuovo di Dogana (Repubblica di San Marino) e in diretta su San Marino RTV, canale 550 e su Radio San Marino.

Dalla finale uscirà l'artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio.

Novità nel format: la nuova edizione del San Marino Song Contest avrà, oltre alla finale del 7 marzo, anche due semifinali in diretta su RTV, il 3 e 4 marzo 2026, rispecchiando così il modello Eurovision. Ciascuna semifinale vedrà sul palco 20 concorrenti, provenienti da “Dreaming San Marino Song Contest”, il percorso di selezione organizzato da Media Evolution, propedeutico alle fasi finali del contest che darà l’accesso all’ESC di Vienna.

Nella finale del SMSC del 7 marzo approderanno 10 concorrenti emergenti provenienti dalle due semifinali, insieme a 10 big in gara.

Squadra vincente non si cambia: confermate la Direzione Artistica di Massimo Bonelli, la regia di Cristiano D’Alisera, la fotografia di Marco Lucarelli e la scenografia di Marco Calzavara, in collaborazione con Media Evolution srl e con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo.