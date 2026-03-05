San Marino Song Contest, ricevuti in udienza artisti e organizzatori

L’evento musicale, collegato all’Eurovision Song Contest, torna il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana

I Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, hanno ricevuto in udienza gli organizzatori e gli artisti del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. All’incontro hanno partecipato anche il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Presidente di San Marino RTV Pasquale Valentini, la direttrice creativa e conduttrice della finale Simona Ventura, insieme a Marco Carrara, Maddalena Corvaglia e all’amministratore di Media Evolution Denny Montesi. Ideato nel 2022 dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato con San Marino RTV e Media Evolution, il San Marino Song Contest è il principale evento musicale della Repubblica e rappresenta la selezione nazionale per l’artista che parteciperà all’Eurovision Song Contest, importante vetrina internazionale capace di valorizzare cultura, turismo e immagine del Paese.

La finale del contest si svolgerà venerdì 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, Radio San Marino, Radio2 Rai e in streaming su RaiPlay. I Capitani Reggenti hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, che porta visibilità internazionale alla Repubblica di San Marino, sottolineando anche il valore della presenza di artisti e professionisti di alto profilo.

Il Segretario di Stato Pedini Amati ha evidenziato come il San Marino Song Contest sia diventato un appuntamento centrale nella programmazione turistica e televisiva nazionale, rappresentando uno strumento strategico per promuovere talenti e territorio. La direzione artistica di Massimo Bonelli e la direzione creativa di Simona Ventura garantiscono elevati standard qualitativi. Per l’occasione, Poste San Marino ha realizzato un francobollo celebrativo dedicato all’evento, consegnato in forma di annullo postale ai Capitani Reggenti.