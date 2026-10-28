San Marino, stretta sul Codice della strada: casco obbligatorio per chi pedala e multe più severe

Distanza minima di 1,5 metri nei sorpassi delle bici e assicurazione per i mezzi di micromobilità. Previsti nuovi controlli e misure contro chi non paga le sanzioni

Nuove regole per la sicurezza stradale a San Marino. Il Decreto Delegato numero 162 del 26 ottobre introduce l’obbligo del casco per ciclisti e conducenti dei mezzi di micromobilità, oltre all’assicurazione per questi ultimi.

Per sorpassare una bicicletta sarà necessario mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri, quando le condizioni stradali lo consentono. Previste anche regole più precise per monopattini elettrici e altri mezzi, con limiti di età, velocità e potenza.

Obbligatori i dispositivi luminosi e, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, quelli ad alta visibilità. Vietate inoltre alcune condotte pericolose, come farsi trainare da altri veicoli o procedere su una ruota.

Il decreto introduce anche misure più rigorose per i controlli e per il recupero delle sanzioni non pagate, compresa la possibile confisca dei veicoli con targa straniera dopo quattro mesi. L’obiettivo, come sottolineato dal segretario di Stato per gli Affari interni Andrea Belluzzi, è aggiornare la normativa e rafforzare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.